Поп-король российской эстрады уехал за границу без своих детей

Поп-король российской эстрады уехал за границу без своих детей
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press globallookpress.com/
Филипп Киркоров направился с очень тайной поездкой в Поднебесную

Знаменитый певец и шоумен Филипп Киркоров собирается провести несколько дней в Китае. В своих социальных сетях он намекнул о крайне секретной цели и назначении этого путешествия.

Но позже чуть приоткрыл тайну, рассказав, что едет в связи с рабочими темами. Настоящей причины поездки король поп-сцены так и не называл, отговорившись цитатой Винни-Пуха из мультфильма.


"Добро пожаловать в Гуанчжоу!... А что я буду тут делать – большой-большой секрет!" – намекнул артист.

Филипп Бедросович активно публикует на своей странице в социальных сетях красочными и яркими фотографиями китайских зданий и архитектуры, свободно гуляет по городу.

Поклонники вовсю гадают, что же заставило его в этот раз оставить в России двоих детей, ведь обычно Алла-Виктория и Мартин всегда сопровождают звездного отца в любых поездках, неважно, связаны они с личными или рабочими интересами. Но нет, в этот раз малыши остались дома и не поехали в Китай с любимым папой.

Это не первая поездка Филиппа Киркорова в Китай. В прошлый свой визит он устроил несколько провокаций в Гуанджоу. Сначала размахивал радужной лентой, недвусмысленно, по мнению некоторых СМИ, намекая на символику нетрадиционных сообществ (разве что порядок оттенков ленты был иным), а после рассматривал фигурки у уличного торговца, показав подписчикам голубого голубя и намекнув, с точки зрения СМИ, на символ мира и все те же нетрадиционные сообщества разом.

Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
По теме

"Дикость": Газманов ответил считающей россиян "рабами" израильтянке Пугачевой

Олег Газманов в шутку называет себя "кавалером всех санкций". Впервые они были наложены на него в 2014 году, и с тех пор для трех десятков стран артист якобы представляет угрозу. Судьбой иностранной недвижимости у артиста поинтересовался корреспондент "Утро.ру".

В ПАСЕ приняли резолюцию против Путина: в Москве выступили с ответом

В МИД заявили о полной деградации политического класса в Европе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей