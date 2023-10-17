Поп-король российской эстрады уехал за границу без своих детей

Филипп Киркоров направился с очень тайной поездкой в Поднебесную

Знаменитый певец и шоумен Филипп Киркоров собирается провести несколько дней в Китае. В своих социальных сетях он намекнул о крайне секретной цели и назначении этого путешествия.

Но позже чуть приоткрыл тайну, рассказав, что едет в связи с рабочими темами. Настоящей причины поездки король поп-сцены так и не называл, отговорившись цитатой Винни-Пуха из мультфильма.





"Добро пожаловать в Гуанчжоу!... А что я буду тут делать – большой-большой секрет!" – намекнул артист.

Филипп Бедросович активно публикует на своей странице в социальных сетях красочными и яркими фотографиями китайских зданий и архитектуры, свободно гуляет по городу.

Поклонники вовсю гадают, что же заставило его в этот раз оставить в России двоих детей, ведь обычно Алла-Виктория и Мартин всегда сопровождают звездного отца в любых поездках, неважно, связаны они с личными или рабочими интересами. Но нет, в этот раз малыши остались дома и не поехали в Китай с любимым папой.

Это не первая поездка Филиппа Киркорова в Китай. В прошлый свой визит он устроил несколько провокаций в Гуанджоу. Сначала размахивал радужной лентой, недвусмысленно, по мнению некоторых СМИ, намекая на символику нетрадиционных сообществ (разве что порядок оттенков ленты был иным), а после рассматривал фигурки у уличного торговца, показав подписчикам голубого голубя и намекнув, с точки зрения СМИ, на символ мира и все те же нетрадиционные сообщества разом.

