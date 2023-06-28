"Русские короли" на турецком курорте расстроили польскую туристку

Женщина рассказала об отношении к нашим согражданам

На сегодняшний день Турция остается одним из наиболее доступных для российских путешественников курортов. Цены в этой стране заметно подскочили, однако у многих россиян еще есть возможность погреться на теплых берегах. Любопытными наблюдениями за отдыхом русских в Турции поделилась путешественница из Польши.



Женщина прямо объявила, что в шоке от того, как к нашим согражданам относятся на курорте Анталья. По мнению жительницы Польши, весь турецкий персонал сконцентрирован на том, чтобы доставить удовольствие гостям из России. В отеле и местах для развлечений все говорят по-русски. Польку тоже везде приветствовали знаменитым "здравствуйте".

"К русским туристам относятся как к королям", – негодует дама.

Женщина заявила, что такое положение дел испортило ей весь отдых. Полька чувствовала себя весьма некомфортно и была рада вернуться в родное государство. Судя по всему, на турецких курортах хорошо понимают, кто делает основную кассу в туристическом секторе. Помимо прочего, известно, что турки хорошо относятся к русским и во многом поддерживают их позицию на международной арене.

