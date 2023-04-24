Объявлено о ликвидации китайского посла после резких слов о России

Речь дипломата спровоцировала истерику

Китайский посол во Франции Лю Шайе в эфире местного телевидения заявил, что изначально Крым был российским полуостровом, а после распада Советского Союза так и не появилось документа, определяющего суверенность входящх в него государств. Подобное заявление спровоцировало скандал в Париже.

Группа из почти 80 европейских парламентариев обратились в к французскому министру иностранных дел Катрин Колонне с призывам наделить китайского дипломата статусом нон грата. По их мнению, слова, которые Лю позволил себе во время интервью, следует рассматривать как угрозу международному праву и безопасности Европы, сообщает телеканал "360".

Также они утверждают, что посол Китая нанес глубокое оскорбление отмеченным ими нациям, чтобы подорвать принципы дипломатических отношений, пишет "Свободная пресса".

"Китаю или любой другой стране не следует ставить под сомнение суверенитет других. Суверенитет – это не дипломатическая игрушка, а фундаментальный элемент международных отношений, международного права и Устава Организации Объединенных Наций", – заявили они.

После этого МИД Франции объявил, что вызывает Лю Шайе к себе для беседы. Пока неизвестно, будет ли принято решение о высылке дипломата из страны после его заявлений о России.