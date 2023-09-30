Король Киркоров привел фаворита на бал к царице Анне Асти

Ведра икры, сисьски Элджея и трансвеститы: пир горой!

Петровский путевой дворец за 250 лет повидал немало монархов. Тут останавливались Екатерина II и Наполеон I, Александр II и Николай II. Поэтому нет ничего странного, что для презентации альбома "Царица" певица Анна Асти выбрала именно это историческое место.

Красная дорожка вела через весь неоготический двор к парадному крыльцу. А на ней – оркестр, живые скульптуры, световые фонтаны. Сразу стыло понятно – прием ожидается богатый. И пока самокоронованная царица Анна готовилась явиться пред ясны очи своего народа, народ этот угощался, чем Бог послал.

А послал он в этот вечер блинчики с икрой, закуску из красной рыбы и перепелиных яиц на бородинском хлебе, соте из осьминогов, тушеную утку, жареный сыр и санкционную "Колу".

В разгар трапезы друг повалил густой дым, взметнулись в небо цветные прожектора. А дальше, прямо по Булгакову, "что-то грохнуло, зазвенело, посыпалось, запрыгало. И тотчас тоненький мужской голос отчаянно закричал под музыку". Но кричал он не "Аллилуйя", как в "Мастере и Маргарите", а более приземленный текст:

Я напишу на твоих сиськах

что-нибудь на английском,

что-нибудь красивое

Что-то против насилия.

Я напишу на твоих сиськах…

Декольтированные дамы так и замерли с игристым в руках и открыли набитые икрой рты. Вот, мол, каков он, этот Алексей Узенюк – бывший муж Анастасии Ивлеевой, который больше известен как Элджей, автор альбомов "Гундеж" и "Бошки дымятся", обвиненный когда-то в пропаганде наркотиков...

А едва он окончил что-то писать на английском на сиськах, гостей бала ждал новый сюрприз – к царице на бал явился король. Филипп Киркоров в расшитом камнями и стразами костюме, с перстнем на каждом пальце – нет, не шел, а плыл! – в окружении свиты. Особенно бросался в глаза похожий на Джигана красавец, который был рядом неотлучно. Ну, какой же король без фаворита?!

Перед аудиенцией у царицы сверкающий в софитах король проследовал к золотому трону на фоне золотых занавесок. Позировал долго, представляя себе, видимо, монархом. Хотя со стороны эта сцена больше напоминала отдых цыганского борона.

Впрочем, ко двору царицы Анны пускали не только успешных и знаменитых. Например, как-то затесалась Ольга Казаченко. Этой красной икры уже не хватило, но она и щучьей рада. Не иначе как ее из милости позвали в столь высокое общество – мол, одна растит ребеночка, работы нет толком, потому что ток-шоу не снимаются…

И даже странно, что на такой звездный бал через щель в заборе не проникла еще одна светская львица Анна Калашникова. Зато щеголял в женском блогер-трансвестит Алексей Жидковский, в королевский мантии и с картонной короной шествовал "неприятный" Олег Пилягин… Все флаги в гости к нам, как говорится.

…В XVIII веке Августа Фредерика Ангальт-Цербстская стала Екатериной Второй и прожила в этом дворце четырнадцать дней. В веке XXI Анна Дзюба, ставшая Анной Асти, провела в этом дворце только один вечер.Но все поняли, кто, чьи шишки в лесу и кто у нас на эстраде царица.