Пополнение среди звездных монархов

У нас на сцене бал правят Король, Император, Императрица, чьи имена назовут все без труда. До сих пор оставался вакантным лишь монархический титул Царицы. Но теперь и он занят.

Царицей именуют Анну Асти. Она так стремительно ворвалась на сцену и так быстро ее завоевала, что сомнений в правильности такого решения нет. Сингл, клип и альбом под названием "Царица" на бумаге зафиксировали титул за 33-летнй Анной Дзюбой, как на самом деле зовут правительницу умов и сердец. Грядущая презентация диска, для которой был выбран Петровской путевой дворец, должна окончательно всех убедить, что светлейшая Анна и есть наша Царица.

Напомним, в 1770-х годах Екатерина Великая приняла решение о строительстве этого дворца, который использовался бы для непродолжительных остановок на пути из Санкт-Петербурга в Москву. Символично, что Анна Асти, которая в Москву пришла из города Черкассы, остановиться в этом знаковом для российской истории месте.

А только что со свойственным монархам размахом мультиплатиновая исполнительница Anna Asti и ее команда объявили о создании музыкального лейбла Fenix Music.

Сегодня каталог лейбла включает таких звезд как Лолита, Коста Лакоста, Найк Борзов и Элджей. Но он стремительно расширяется и имеет все шансы стать лидером музыкального рынка. Артисты тут смогут получать все, что нужно для грамотного и успешного продвижения.

Чтобы с царской руки идеолога проекта Анны Асти тоже стать обладателями высших музыкальных наград и занимать пьедесталы чартов.