Вот почему китайцы едят много и не толстеют

Вот почему китайцы едят много и не толстеют
Фото: gourmet-vision/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Что жители Поднебесной обычно предпочитают на завтрак?

Завтрак – самый важный прием пищи за день. По утрам организм насыщается необходимыми веществами и витаминами, поэтому очень важно выбирать правильные блюда. Жители Китая, среди которых очень мало людей с ожирением, начинают свой день с еды, непривычной для россиян.

На завтрак китайцы, можно сказать, не едят бутерброды, омлеты и каши. В начале дня они любят отведать клейкий рис на пару, роллы чуньбин (овощи, завернутые в блинчики), ютяо (очень похоже на сладкий хворост, но не сладкий), а также баоцзы (приготовленный на пару пирожок с мясом или овощами).

Также жителям Поднебесной нравятся маньтоу (булочка на пару без начинки), лепешки шаобин (с овощной и/или мясной начинкой), сяолунбао (еще одна булочка на пару с мясом и бульоном внутри), тофунао (загустевший тофу с соевым белком), тушеная лапша жэганьмянь и соевое молоко.

Стоит обратить внимание на отсутствие того, что содержит сахар. Китайцы не едят сладости – например, шоколад или конфеты. Вот почему они могут есть много и не толстеть. Из сладкого они предпочитают фрукты, ягоды и мед. Остается лишь взять пример с жителей соседней страны и научиться готовить хотя бы некоторые блюда из приведенного выше списка. 

Источник: ekd.me ✓ Надежный источник
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