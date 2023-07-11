Размер - не главное: в Китае высмеивают русских за длину популярного овоща

Размер - не главное: в Китае высмеивают русских за длину популярного овоща
Российский турист побывал китайском Институте овощных культур

Почти во всей России в зимние месяцы невозможно выращивать овощи из-за сильных морозов. Даже в теплицах становится холодно. В Китае же погода позволяет заниматься этим, хотя конец декабря – начало января тоже считаются не лучшим временем для сельскохозяйственных работ. 

Автор дзен-канала "Страна советов о Рыбалке" после поездки в Поднебесную рассказал о теплицах, которые очень отличаются от российский. Торцы и северная стенка созданы из кирпича, а южная – из пленки. В заморозки там размещают печку. Тепло помогают сохранять маты из рисовой соломы, их опускают по ночам. 

В таких теплицах китайцы выращивают помидоры и огурцы. Кстати, в Китае высмеивают русских за размер этого зеленого овоща.

"В Институте [овощных культур] смеялись над нашими мелкоплодными сортами огурца: коротышка, в их понимании, – не огурец", – рассказал путешественник. 

Но каждый знает, что размер – не главное. Важно, чтобы огурцы, как и любые другие овощи, были просто вкусными. Да и мелкие огурцы очень удобно складывать в банки для консервации. Этим, кстати, в Китае предпочитают не заниматься. Зимой они едят свежие овощи. 

Источник: Дзен / Страна советов о рыбалке ✓ Надежный источник
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