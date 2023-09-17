Звезды "Универа" разругались в пух и прах: Очень обидно

Актрисы, сыгравшие подруг в популярном сериале, не могли терпеть друг друга

Валентина Рубцова стала известна на всю страну благодаря сериалу "Универ". Ее экранной подругой была Мария Кожевникова. Девушки много лет изображали на камеру близкие отношения, но мало кто знает, что актрисы в одночасье возненавидели друг друга.

В одном из интервью Рубцова рассказывала о ссоре с Кожевниковой. Конфликт возник, когда актрисы работали по 12-14 часов каждый день. По словам Валентины, появилась усталость друг от друга, которая и привела к неприятной ситуации. "Было очень обидно", – говорила артистка.

Вскоре Кожевникова покинула "Универ", а Рубцова продолжила сниматься в спин-оффе популярного сериала вместе с экранным мужем Александром Гайдуляном. К слову, сейчас артистки общаются хорошо, ненависти между ними нет. Об этом не раз говорила и Мария.

Ранее о ссорах с Марией Кожевниковой рассказывала другая звезда "Универа". В один из интервью Арарат Кещан вспомнил, как во время съемок возник "конфликт менталитетов". Мол, отношения пошатнулись из-за слов, которые неосторожно бросила его коллега. А однажды едва не дошло до драки. Артисты не общаются по сей день. Подробнее об этом писало "Утро.ру".