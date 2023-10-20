Удравший из России Киркоров вляпался в проблемы на фоне скандала с флагом

Удравший из России Киркоров вляпался в проблемы на фоне скандала с флагом
Фото: соцсети
У знаменитости нашли долг в пару миллионов рублей

Филипп Киркоров несколько дней назад временно удрал из России. Знаменитость отправился в Китай, где теперь весело проводит время, ходит на шоппинг и хвастается своим отличным времяпрепровождением в соцсетях. При этом он официльно не говорит, зачем приехал в Поднебесную, указывая, что это тайна.

Тем не менее, в первый же день своего визита артист угодил в скандал с флагом. Киркоров показал публике радужную ленточку и голубого "голубя мира", сделав неоднозначные намеки. Оба поступка в России могут расценить как основания для возбуждения двух уголовных дел: пропаганду ЛГБТ и дискредитацию ВС РФ. Пока никаких претензий знаменитость официально не получил.

Однако недавно стало известно, что в стране артист все же вляпался в проблемы. Как сообщают анонимы в Telegram, у Киркорова неожиданно всплыла задолженность на более чем 2 млн рублей – на этом фоне было принято решение заблокировать или частично приостановить операции по счетам компаний артиста.

"Основанием такого решения по обеим компаниям Киркорова стало то, что он вовремя не предоставил налоговую декларацию, а также не оплатил налоговую задолженность", – указывают источники.

Связаны ли как-то скандал вокруг флага и отъезд знаменитости из России с плохой новостью об огромной задолженности неизвестно. Если бы долг Киркорова вспыл раньше, то уехать из страны он бы не смог.

Источник: Telegram
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