Отрезавший лишнее Киркоров может больше не стать отцом

Отрезавший лишнее Киркоров может больше не стать отцом
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Теперь певцу не поможет суррогатное материнство

Как известно, к своим 56 годам Филипп Киркоров успел побывать в браке лишь однажды. Союз артиста с Аллой Пугачевой просуществовал больше 10 лет, но закончился разводом, когда та встретила нового фаворита. Больше поп-король не женился, тем не менее стать отцом ему удалось. Благодаря суррогатной матери в 2012 году у него появилась дочь Алла-Виктория, а спустя год – сын Мартин.

Можно предположить, что по примеру бывшей жены, которая стала мамой во второй раз после 60-ти, Филипп Киркоров когда-нибудь решится на новое прибавление в семье. К тому же, после недавних пластических операцией жизнь певца заиграла новыми красками. Артист отрезал все лишнее, преобразился внешне и помолодел. Возможно, такие изменения сподвигнут его на новое продолжение рода. Однако теперь, как выяснилось, осуществить это будет уже намного сложнее.

Репродуктолог Татьяна Яночкина объяснила, что из-за изменений в законодательстве Филипп Киркоров больше не сможет воспользоваться услугами суррогатной матери.

"В настоящее время услуга суррогатного материнства доступна только для россиян, состоящих в браке, а также одиноких женщин, которые не могут по медицинским показаниям выносить или родить малыша самостоятельно", – пояснила специалист.

Выходит, если поп-король не женится, он может больше никогда не стать отцом. Впрочем, певец может рассчитывать на прибавление, если обратится в клинику за границей или решится на усыновление.

Ранее "Утро.ру" писали о том, что огромный засос на шее Киркорова привлек внимание публики.

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Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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