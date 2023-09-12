Киркоров прилюдно спустил штаны и показал интимное место

Киркоров прилюдно спустил штаны и показал интимное место
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Певец похвастался упругими ягодицами перед ведущей

Уже не одну неделю вся страна обсуждает громкий скандал с известным пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым. Все началось с того, что певица Слава обвинила специалиста в некачественно проведенной операции. Вскоре ее сторону заняла еще одна недовольная пациентка врача – артистка Любовь Успенская. В результате на Хайдарва ополчилась часть публики и некоторые звезды.

Впрочем, союзников у хирурга тоже оказалось немало. Среди них – знаменитый поп-король Филипп Киркоров. Не так давно артист тоже доверил свое преображение Хайдарову, но, в отличие от вышеперечисленных коллег, остался доволен результатом. А теперь, когда прогремел скандал, певец заступился за хирурга и попытался защитить его от нападков.

Накануне на YouTube-канале Ксении Собчак вышло интервью с Тимуром Хайдаровым. Чтобы поддержать приятеля, Филипп Киркоров посетил съемки и похвастался своим новым телом. Артист продемонстрировал результат работы хирурга во всей красе. Сначала поп-король оголил роскошный пресс, а затем и вовсе спустил штаны, чтобы показать более интимные места.

Во время беседы с Собчак Киркоров без стеснения расстегнул ширинку и разделся до нижнего белья. Исполнитель хита "Цвет настроения синий" не только засветил перед камерой свои упругие ягодицы, над которыми поработал хирург, но и дал ведущей их пощупать. Журналистка была в шоке от откровенности артиста, но все же решилась прикоснуться к его интимным местам.

Кадр: YouTube-шоу &#34;Осторожно: Собчак&#34;

"Это очень все тактильно. Хочется трогать", – поделилась впечатлениями Ксения Собчак.

Ранее "Утро.ру" писали о том, что Киркорова побили в Турции после грандиозного скандала 

Фоторепортаж
От танцовщицы до Примадонны: главные женщины Филиппа Киркорова
Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Азиза. Фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press/www.globallookpress.com
Мария Распутина. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com Филипп Киркоров. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Источник: Осторожно: Собчак ✓ Надежный источник
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