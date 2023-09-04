Киркорова побили в Турции после грандиозного скандала - видео

Всплыл ролик с приключениями певца

Поездка Народного артиста России Филиппа Киркорова сложилась максимально неудачно. Он, конечно, смог выступить для отдыхающих и местных жителей и, наверное, неплохо заработал, однако его появление на черноморском побережье обернулось громкими скандалами.

Так, во время выступления Короля отечественной эстрады на сцену выбежал хулиган, который выдернул провода из аппаратуры. Испортить технику аноним не смог, зато настроение певцу сильно подпортил.

Филипп Киркоров рассердился настолько, что прямо со сцены высказал все, что думает про хулигана. Сам он смог скрыться и остался безнаказанным, если считать проклятия артиста наказанием. Концерт сорвать не получилось – звезда пришла в себя и продолжила выступление.

Однако за первым скандалом последовал второй. Точно не известно, это один и тот же концерт или все-таки разные, но в социальных сетях активно распространяется ролик с непристойным поведением поп-короля на сцене.

В момент исполнения хита "Цвет настроения синий" 56-летний артист подошел к краю сцены и подставил пятую точку зрителям. Молодой человек из фан-зоны сразу же принялся бить Филиппа Киркорова по попе. Певец в знак благодарности потряс перед зрителями ягодицами.

Напомним, после первого скандала в Турции Филипп Киркоров заявил поклонникам, что мелким пакостникам не удастся сорвать его выступление.