На Бузову напали в Турции после инцидента с флагом России

На Бузову напали в Турции после инцидента с флагом России
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фанаты певицы в шоке

Популярная российская актриса театра и кино, телеведущая, певица, дизайнер, продюсер, блогер, постоянный член жюри в многочисленный проектах и эксперт по многим вопросам Ольга Бузова, кажется, за годы активной карьеры перепробовала и освоила все доступные творческие сферы.

Она и сейчас находится на пике карьеры, зарабатывает многомиллионные гонорары и интересует многомиллионную армию фанатов. Социальные сети Ольги Бузовой одни из самых крупных среди отечественных звезд по количеству подписчиков.

Разумеется, певица вкладывается в свой пиар, ежедневно делится с поклонниками событиями из жизни и собирает тысячи комментариев. Кто-то приходит осыпать любимую артистка комплиментами, а кто-то, напротив, заходит в соцсети, чтобы покритиковать звезду.

Так или иначе, певица в очередной раз смогла шокировать своих фанатов. Недавно она уехала на отдых в Турцию, откуда поделилась забавным видео. На кадрах, опубликованных "Пятым каналом", видно, как некто напал на Ольгу Бузову со спины.


Пока звезда стояла на краю причала, человек подошел сзади и пнул ее. Удар ногой пришелся на "пятую точку" артистки. Ольга Бузова не смогла удержать равновесие и упала в воду. Шуточное нападение телеведущая восприняла с юмором.

Кстати, неделю назад с блогершей случился еще один примечательный инцидент. Во время отдыха в Турции она развернула триколор, чтобы отпраздновать День Государственного флага России. 

Напомним, недавно поклонников звезды "Дома-2" шокировало другое видео с ее участием. На кадрах Ольгу Бузову лизнул поп-король Филипп Киркоров.

Фоторепортаж
Ольга Бузова перестала скрывать свою любовь
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Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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