"Истерический тип": затянувшемуся одиночеству Бузовой нашли объяснение

"Истерический тип": затянувшемуся одиночеству Бузовой нашли объяснение
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press / www.globallookpress.com
Эксперт объяснил, почему звезда "Дома-2" так долго не может построить отношения

Профессиональным достижениям Ольги Бузовой могут позавидовать многие. Она не только достигла успехов на телевидении в качестве участницы и ведущей телепроекта "Дом-2", но и построила карьеру на сцене как исполнительница. Если в мире шоу-бизнеса Ольга с каждым годом становится все популярнее и востребованнее, то ее любовные дела складываются ровно противоположным образом.

Телеведущая не раз делилась, что грезит о детях и крепкой семье. Однако связывала себя узами брака она пока всего один раз, да и то неудачно. Развод с футболистом Дмитрием Тарасовым, случившийся спустя четыре года совместной жизни, звезда переносила очень болезненно. После певица еще не раз строила новые отношения, но попытки не увенчались успехом. В результате в свои 37 лет она по-прежнему одна.

Психолог Инна Мирная нашла объяснение затянувшегося одиночества Ольги Бузовой. По словам эксперта, главная причина неудач в любовных делах певицы заключается в том, что у нее есть склонность к созависимости, сформировавшаяся еще в детстве. Специалист считает, что артистка была вынуждена добиваться внимания властных родителей, а теперь ищет безусловной любви в отношениях с мужчинами.

По мнению Мирной, навязчивая идея обрести вторую половинку и построить собственную семью вынуждает Бузову идеализировать партнеров. Таким образом, она принимает за проявление заботы и любви даже те поступки, в которых их нет. А когда ожидания не оправдываются, сердце звезды "Дома-2" вновь оказывается разбито.

"Игра "должник-кредитор" отлично ложится на истерический тип личности Бузовой. Это не оскорбление, а научный термин", – объяснила Инна Мирная.

Ранее "Утро.ру" писало, что Ольга Бузова ответила пластическому хирургу, который приписал ей возможные операции по наведению красоты. Звезда порекомендовала дамам не обращаться к этому специалисту.

Фоторепортаж
Ольга Бузова перестала скрывать свою любовь
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Источник: Passion.ru ✓ Надежный источник
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