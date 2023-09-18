Милош Бикович впервые станет отцом: что известно о его возлюбленной

Милош Бикович впервые станет отцом: что известно о его возлюбленной
Милош Бикович. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Новость ошарашила публику

Полюбившийся россиянам артист Милош Бикович вскоре познает радости отцовства. Знаменитый актер объявил о том, что впервые станет отцом. Первенца звезде подарит его любимая девушка Ивана Малич. В интернет-пространстве пытаются разобраться, что за прекрасная незнакомка покорила сердце красавца-артиста.

О серьезных переменах в жизни любимец публики сам рассказал в социальных сетях. Милош отметил, что папарацци не дают ему и его возлюбленной покоя, так что они решили не делать тайну из интересного положения Иваны: журналисты все равно скоро все узнают, передает телеканал "360". Артист поделился приятной вестью, написав пост в соцсети на сербском российском языках. Такую информацию публикует интернет-издание "Общественная служба новостей".

При этом больше всего поклонников артиста, известного по блистательной игре в кинолентах "Холоп" и "Лед", интересует, кем является девушка, сумевшая покорить сердце знаменитости.

О Иване известно совсем немного. Красотка младше своего возлюбленного почти на 10 лет– ей всего 26 лет. Малич далека от шоу-бизнеса, она работает юристом. Девушка родом из Черногории. Милош представил публике свою возлюбленную в прошлом году. Судя по всему, их роман развивался стремительно, сейчас девушка уже находится в положении.

К слову, недавно "Утро.ру" рассказывало, как популярного сербского артиста жестоко унизили на Западе.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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