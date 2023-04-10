Бикович готов отстаивать свои убеждения

Знаменитый сербский и российский актер Милош Бикович столкнулся с серьезными проблемами. Молодой человек никогда не скрывал свою преданность Российской Федерации, за что ему пришлось серьезно пострадать.



Такой информацией с общественностью поделился российский государственный деятель Роман Худяков. Политик сообщил, что Милоша начали откровенно травить в западных странах. Молодому человеку хотят запретить думать своей головой и поддерживать любимую страну.



Как известно, сегодня многие популярные люди сталкиваются с такими "особенностями" западной демократии. Отстаивать собственное мнение по поводу сложившейся ситуации теперь фактически запрещено.

"Он – серб и россиянин, и таковым останется навсегда. Это много значит сегодня", – подчеркнул Худяков.

Сам Милош пока не прокомментировал, как ему удается справляться с ненавистью окружающих. Напомним, российскому зрителю артист известен блистательными ролями в кинолентах "Холоп", "Балканский рубеж" и других.

