Звезду "Холопа" жестко унизили на Западе

Звезду "Холопа" жестко унизили на Западе
Милош Бикович. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Бикович готов отстаивать свои убеждения

Знаменитый сербский и российский актер Милош Бикович столкнулся с серьезными проблемами. Молодой человек никогда не скрывал свою преданность Российской Федерации, за что ему пришлось серьезно пострадать.

Такой информацией с общественностью поделился российский государственный деятель Роман Худяков. Политик сообщил, что Милоша начали откровенно травить в западных странах. Молодому человеку хотят запретить думать своей головой и поддерживать любимую страну.

Как известно, сегодня многие популярные люди сталкиваются с такими "особенностями" западной демократии. Отстаивать собственное мнение по поводу сложившейся ситуации теперь фактически запрещено.

"Он – серб и россиянин, и таковым останется навсегда. Это много значит сегодня", – подчеркнул Худяков.

Сам Милош пока не прокомментировал, как ему удается справляться с ненавистью окружающих. Напомним, российскому зрителю артист известен блистательными ролями в кинолентах "Холоп", "Балканский рубеж" и других.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Никому не нужна": Совбез вынес приговор Украине

Участи незалежных не позавидуешь

Украинские боевики запустили мощную ракету по Феодосии

Российская ПВО отработала на отлично

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей