Огромный засос на шее Киркорова привлек внимание публики

Огромный засос на шее Киркорова привлек внимание публики
Фото: Petrov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Артист пытался скрыть синеющий след

Филипп Киркоров, который в последнее время сильно изменился благодаря пластике, недавно вышел в свет. Артист заявился на светское мероприятие при параде, как всегда надев на себя лучшие наряды. Но особое внимание публики привлек огромный засос на шее певца, который он безуспешно пытался замаскировать тональным кремом.

По сообщению журналистов, след видели все пришедшие на мероприятие гости, которые шепотом хихикали, что это были последствия "бурной ночи". 

Кадр: Феликс Грозданов / Утро.ру

Сам артист не стал рассказывать, что стало причиной появления следов на шее. Однако он не скрывает, что давно счастлив в отношениях – с кем именно Киркоров не раскрывает.

"Выбор Филиппа, видимо, очень страстная натура", – говорили люди. 

Другие, впрочем, предположили, что артист мог сделать очередную операцию или сходить к косметологу, после чего и появился синяк. Сам Киркоров не уставал нахваливать своего хирурга за подаренное тело и мотивацию снова выступать на сцене благодаря более уверенному самоощущению.

Впрочем, появился на светском мероприятии Филипп Киркоров не один, а в компании молодого фаворита.

Источник: Московский комсомолец
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