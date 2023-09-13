Почему Киркоров не может передвигаться без чужой помощи после пластики

Врач объяснил, из-за чего у артиста могли возникнуть сложности

Не так давно Филипп Киркоров серьезно занялся своим внешним видом. Артист провел большую работу с хирургом Тимуром Хайдаровым и сделал ряд пластических операций, кардинально преобразившись. Теперь певец выглядит намного моложе своих лет и может похвастаться идеальным телом. Однако вмешательства, судя по всему, не прошли для него бесследно.

На днях в Сеть утекло видео, на котором отчетливо видно, как во время концерта на Поклонной горе в честь Дня города Киркорова выводят на сцену под руки. Многие не ожидали увидеть певца в таком виде и сильно обеспокоились его состоянием. Люди начали гадать, почему теперь певец вынужден передвигаться с чужой помощью.

В беседе с Пятым каналом хирург Иван Магдалина объяснил, с чем может быть связана тяжелая походка звезды. Специалист предположил, что процедура по моделированию пресса, на которую грешат многие, здесь ни при чем. А вот липосакция спины, по мнению эксперта, могла бы спровоцировать подобную проблему с передвижением.

"Бывают пациенты, которым делаем липосакции, и они вот так немножко сложно передвигаются, то есть немножко берегут себя", – поделился своим опытом Иван Магдалина.

Впрочем, вполне вероятно, что недавно перенесенная пластика не имеет отношения к тяжелой походке артиста. Хирург объяснил, что Киркоров мог столкнуться с проблемами со здоровьем и, например, повредить спину. Как бы там ни было, остается надеяться, что вскоре певец поправится и сможет без проблем передвигаться самостоятельно.

Ранее "Утро.ру" писали о том, что Киркорова побили в Турции после грандиозного скандала.