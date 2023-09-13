Пугачева чуть не умерла из-за пластики за границей

Филипп Киркоров раскрыл детали вмешательства во внешность бывшей жены

В последнее время общественность то и дело обсуждает преображения российских звезд в результате хирургических вмешательств. Однако особенно удивил публику поп-король Филипп Киркоров. Вместе со скандально известным с недавних пор хирургом Тимуром Хайдаровым певец плотно поработал над своей внешностью. Как оказалось, желание перекроить себя у артиста возникло не на пустом месте.

В программе "Малахов" на канале "Россия 1" Киркоров рассказал, что подтолкнуло его к тому, чтобы лечь под нож хирурга. Исполнитель хита "Цвет настроения синий" напомнил, что несколько лет назад в Сеть утекли его неприглядные снимки. Кто-то запечатлел певца во время отдыха на пляже. Тогда он был не в лучшей своей форме, но не страдал комплексами. Однако фото заставили его взглянуть на себя другими глазами. А позже артист понял, что перестал любить свое отражение в зеркале.

К счастью, решение Киркорова стать моложе и красивее закончилось благополучно. Певец доверился профессионалу и преобразился без каких-либо негативных последствий. А вот его бывшей супруге Алле Пугачевой в свое время повезло куда меньше. Филипп Бедросович вспомнил, как 30 лет назад артистка решилась на пластику за границей, которая едва не обернулась трагедией.

Филипп Киркоров рассказал, что из-за вмешательства Примадонна едва не лишилась жизни. Но, по словам артиста, от самого страшного ее уберегло собственное чутье. Певица вовремя поняла, что ей нужно срочно отказываться от услуг горе-врачей, и вернулась в Москву. В результате на родине знаменитость буквально пришлось спасать.

"Быстро подписала все бумаги, поняла, что если останется там, то ее не станет, у нее чуйка. Она вернулась в Москву, ее спасли наши доктора", – вспомнил Филипп Киркоров.

Ранее "Утро.ру" писали о том, что Киркоров прилюдно спустил штаны и показал интимное место.

