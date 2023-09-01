"Я девственница!": Штурм сделала шокирующее признание об интимной пластике

Звезда постаралась ради мужа

57-летняя российская певица Наталья Штурм является одной из самых скандальных представительниц российского шоу-бизнеса. В свои 57 лет она не стесняется выкладывать интимные фото, за что получает массу критики.

На днях Штурм дала откровенное интервью, в котором поделилась подробностями личной жизни и прокомментировала скандальные темы, которые обсуждаются в обществе.

Одной из тем разговора стали пластические процедуры, которые артистка с удовольствием делает и не скрывает этого. Как выяснилось, ей сделали плоский живот, упругие торчащие вверх как у африканских женщин ягодицы, которые выглядят как "вкусные булочки в узких трусиках". Самым большим откровением стало признание о том, что Наталья Штурм ради мужа восстановила девственность.

По словам певицы, она не помнит, когда лишилась природной девственности, потому что под носом постоянно крутилась свекровь.

"Я девственность смогла восстановить перед свадьбой. У меня был первый муж, я не запомнила первый опыт. Там мама его постоянно в комнату заходила. Было не под ее контролем, но она мешала нам конечно. В итоге я восстановила девственность. Мой мужчина офигел от этого. Он когда со мной связался, то понял, что в этом лесу будут специфические грибы", – заявила Наталья Штурм.

Певица добавила, что все пластические операции обошлись ей по деньгам до миллиона рублей. Для простого человека, все это, конечно, будет стоить дороже.

"Сейчас я девственница", – гордо провозгласила Наталя Штурм.

После этого ведущая ютуб-шоу "Алена, блин!" заявила, что интервью можно сворачивать, так как более "жареной" темы быть уже не может.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что распухшая Наталья Штурм показала результаты пластической операции со стола хирурга.