Противница трусов Седокова выступила с интимным признанием

Бывшая солистка "ВИА Гры" не стала скрывать от публики пикантную подробность

Для многих 40-летняя Анна Седокова является секс-символом. У певицы множество поклонников, но ее сердце принадлежит баскетболисту Янису Тимме, за которого артистка вышла замуж три года назад. Мужчины наверняка завидуют спортсмену...

Не так давно Седокова посетила радио DFM, во время эфира которого сделала интимное признание. Ведущая спросила звезду, выходила ли та из дома в платье, но без нижнего белья. Анна с гордостью ответила, что всегда ходит без трусов, чем шокировала особо впечатлительных слушателей. Также певица рассказала, что иногда показывает любимому мужчине стриптиз, а еще – надевает его трусы.

Откровенный эфир бывшей солистки группы "ВИА Гра" обсудили в телеграм-канале "НеМалахов". "Подробности, которых не просили", – подписали авторы отрывок из быстрого интервью знаменитости.

Ранее Анна Седокова рассказала о сне, в котором она пила алкоголь. Это певицу напугало, поскольку думала, что сделала это в реальной жизни. Около месяца назад артистка отказалась от спиртных напитков и гордится этим. За силу воли знаменитость решила себя поощрять. Подробнее об этом писало "Утро.ру".