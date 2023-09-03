"Слишком много излишеств": Пьеха раскрыл свое отношение к пластике

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После резонансного дела со Славой и хирургом Тимуром Хайдаровы в звездных хрониках начали чаще обсуждать пластическую хирургию. Кое-кто из селебрити успел поставить крест на наведении красоты на своем лице такими методами, а другие сочли историю отличным поводом для пиара.
Стас Пьеха, недавно приведший себя в порядок после давшего осечку сердца, поделился по просьбе журналистом собственным мнением. Артист заявил, что принимает лишь вмешательства исключительно по необходимости – в других случаях артист все считает исключительно глупой прихотью, передает "Пятый канал".
"Сейчас слишком много излишеств в пластической хирургии. Я отношусь дуально", – высказался Пьеха.
Другой вопрос в том, кто будет его укреплять