"Слишком много излишеств": Пьеха раскрыл свое отношение к пластике

Певец не собирается себя перекраивать

После резонансного дела со Славой и хирургом Тимуром Хайдаровы в звездных хрониках начали чаще обсуждать пластическую хирургию. Кое-кто из селебрити успел поставить крест на наведении красоты на своем лице такими методами, а другие сочли историю отличным поводом для пиара.

Стас Пьеха, недавно приведший себя в порядок после давшего осечку сердца, поделился по просьбе журналистом собственным мнением. Артист заявил, что принимает лишь вмешательства исключительно по необходимости – в других случаях артист все считает исключительно глупой прихотью, передает "Пятый канал".

"Сейчас слишком много излишеств в пластической хирургии. Я отношусь дуально", – высказался Пьеха.