Вылитая Пугачева: "внебрачная" дочь Киркорова поразительно похожа на его бывшую

Вылитая Пугачева: "внебрачная" дочь Киркорова поразительно похожа на его бывшую
Алла Пугачева. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com
Схожесть девушки с дочерью поп-короля и его экс-возлюбленно наводит на подозрения

Филипп Киркоров является отцом двоих детей, Аллы-Виктории и Мартина. По крайней мере, такова официальная версия. Артист заверял, что появлению детей он обязан услугам суррогатной матери, имя которой, разумеется, не разглашает. Но поскольку он очень долго прятал малышей от журналистов и поклонников, никому не говоря, что они родились, никто не удивится увеличению числа отпрысков звезды.

Известно, что до свадьбы с Примадонной Филипп Киркоров имел долгие и серьезные отношения с девушкой из собственной балетной труппы. Марию Шатланову он даже называл женой, однако до ЗАГСа пара так и не дошла. В жизни Киркорова появилась Алла Пугачева.

Тем не менее, из балета Филиппа Мария Шатланова не ушла. Но в 2000 году родила дочку Стасю. Имени ее отца женщина никому не говорила. Немудрено, что пошли слухи об отцовстве короля эстрады. Тем более что схожесть Стаси с Аллой и Аллой-Викторией невольно наводит на подобные предположения.

Стася Шатланова. Фото: соцсети

Девушка так же надменно смотрит на мир, как и ее предполагаемая единокровная сестра Алла-Виктория. Кроме того, пышные рыжие кудри напоминают молодую Аллу, что тоже "работает" на правдивость версии.

К слову, недавно взбешенный Киркоров довел детей до крайности.

Источник: Киноафиша • Требует проверки
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