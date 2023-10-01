Добрынин снова стал отцом в 77 лет: нагулял на гастролях

Добрынин снова стал отцом в 77 лет: нагулял на гастролях
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Признавать ребенка артист не спешит

Согласно официальной информации, у Вячеслава Добрынина только одна дочь. Екатерине сейчас 45 лет, она давно проживает вместе с супругом американцем в США. Однако выяснилось, что артист стал отцом дважды – по молодости он нагулял ребенка на гастролях. По крайней мере, так говорит 51-летний Альберт Штефан, который называет себя внебрачным сыном знаменитости.

Об этом мужчина узнал от своей матери, которая в молодости закрутила короткий роман с Добрыниным. Тогда артист был не так популярен. Вскоре он уехал обратно в Москву, а женщина узнала, что ждет ребенка. 

Долгое время она писала певцу письма, но не получала ответа. В какой-то момент молодая мама с новорожденным приехала к Добрынину на квартиру и сообщила новость – он в ответ заявил, что его карьера в самом расцвете и к тому же уже состоит в новых отношениях, поэтому ничем помочь ей не может. В итоге женщина стала хранить тайну рождения сына пока ему не исполнилось больше 40 лет.

"Сразу говорю, что мне от него ничего не надо в финансовом плане. Мне бы только родственные связи восстановить", – признается Альберт.

Кадр: "Ты не поверишь!", НТВ

Сам артист пока никак не отреагировал на объявление внебрачного сына. Однако несколько лет назад в своей автобиографии он рассказывал, что ребенок на стороне у него все же имеется, только имена указывал другие. 

Добрынин не появляется на публике около полутора лет. В последний раз его видели в декабре 2021-го года, когда он принял участие в шоу для НТВ.

Источник: НТВ

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