Сравнил с жестяной банкой: Киркоров жестко высмеял перекроившую себя Боню

Поп-король нелицеприятно высказался о модели в своем подкасте

На первый взгляд может показаться, что между Филиппом Киркоровым и Викторией Боней есть немало общего. И первый, и вторая регулярно попадают в скандалы и становятся героями громких заголовков прессы. Кроме того, знаменитости активно занимаются своей внешностью, не стесняясь делиться результатами преображений с публикой. Однако добрыми дружескими отношениями звезды похвастаться не могут.

Накануне Филипп Киркоров нелицеприятно высказался о брюнетке в своем подкасте, давая понять, что относится к ней не лучшим образом. Поп-король довольно жестко высмеял перекроившую себя не так давно Боню. Однако причиной для критики послужили не внешние изменения модели, а ее поведение, которое, как выяснилось, артисту претит.

Певец решил сказать пару слов о светской львице после прочтения новости о том, что та встряла в конфликт бывших коллег Ксении Собчак и Ксении Бородиной. Киркоров намекнул, что подобное было замечено за Боней не впервые. В попытках охарактеризовать брюнетку, артист провел параллель между ней и жестяными банками, которые по традиции привязывают к своим автомобилям американские молодожены.

"Стоит случиться какому-то скандалу, как сзади на веревке Боня прикрепляется и греметь начинает", – поиронизировал Филипп Киркоров.

Зная любовь поп-короля к громким высказываниям, можно удивиться, что он ограничился лишь одним язвительным заявлением в адрес блогерши. Однако причина быть чуть добрее к окружающим у Киркорова, как оказалось, есть. Как отмечает интернет-газета neva.today, сейчас артист состоит в романтических отношениях. Певец рассказывал, что именно новая любовь сподвигла его к внешним изменениям. Вероятно, она же стала причиной того, что артист внезапно подобрел.

Ранее "Утро.ру" писало о том, почему Успенская отвергла предложение руки и сердца Киркорова.