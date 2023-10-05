Почему Успенская отвергла предложение руки и сердца Киркорова

Почему Успенская отвергла предложение руки и сердца Киркорова
Любовь Успенская. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Артистка высказала все, что думает о коллеге

Ни для кого не секрет, что единственной женой Филиппа Киркорова была Алла Пугачева. Может показаться, что до и после Примадонны у артиста ни разу не возникало желание связать себя узами брака. Но, как выяснилось, у него была и другая кандидатура для семейной жизни.

В новом интервью Любовь Успенская раскрыла о Филиппе Киркорове то, что долгие годы оставалось тайной для публики. Истинные поклонники помнят, что артистов много лет связывали дружеские отношения, в которых были как ссоры, так и примирения. Однако теперь певица, кажется, уже не хочет иметь с бывшим приятелем ничего общего.

Не так давно у коллег возникли разногласия из-за звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова. Успенская оказалась в числе тех, кто остался недоволен работой врача, а Киркоров поспешил его поддержать. В результате напряженность в отношениях знаменитостей только усугубилась. В беседе с журналисткой Аленой Жигаловой певица раскритиковала поп-короля и его поведение.

Любовь Успенская осудила Филиппа Киркорова, который "приходит на программы и снимает штаны". Судя по всему, артистка намекнула на случай, произошедший во время интервью Тимура Хайдарова у Ксении Собчак. Как писало "Утро.ру" ранее, Киркоров там появился и прилюдно спустил штаны. 

Кроме того, Успенская рассказала, что однажды коллега просил ее выйти за него замуж. Однако артистка отвергла предложение руки и сердца поп-короля. А уже через неделю после отказа, как отметила певица, Киркоров женился на Примадонне.

"Он – фейк. Он мне делал предложение в Америке, а я была замужем, у меня уже был ребёнок. Мне было просто смешно", – рассказала Любовь Успенская.

Источник: Алёна, блин!
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