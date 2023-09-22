Концерт поддерживающей СВО Успенской отменили за рубежом

Новую дату еще не назначили

Любовь Успенская заняла патриотическую позицию после старта спецоперации на Украине. Знаменитость, как известно, сразу поддержала вступление Крыма в состав России, а позже выступила за СВО. Артистка также находится в близких отношениях с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым, который является любимым гостем на ее праздниках.

Вскоре после начала политической нестабильности концерты российских артистов с патриотической позицией начали отменять за границей. Любовь Успенская тоже стала жертвой происходящего, но в большей степени из-за своих проармянских взглядов по вопросу Нагорного Карабаха. Ее выступления отменяли в Азербайджане по указу властей. Однако в Ереване звезду всегда ждали с распростертыми объятиями.

Тем не менее, обострение нагорно-карабахского конфликта привело к новым последствиям. Из-за протестов в Ереване на фоне решения отказаться от притязаний на спортный регион все массовые мероприятия в стране были отменены. Это коснулось и концерта Любови Успенской.

"Будет перенос в ближайшее время, пока дату не назначили", – пояснили представители артистки.



Ранее Успенская показала, как проснулась утром в испачканной коричневыми пятнами кровати. Конфуз невероятно насмешил ее поклонников.