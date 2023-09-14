В Казахстане оправдались за отмену концертов российского комика

В Казахстане оправдались за отмену концертов российского комика
Азамат Мусагалиев. Фото: Edgar Breshchanov/www.globallookpress.com
Никто не рискнул идти против аудитории

Организаторы объяснились за отмену туров команды "Камызяки", планировавшую концерты в Алматы и Астане. Недавно Азамат Мусагалиев с Денисом Дороховым отправился в Донбасс, чем вызвал жуткое недовольство у казахстанских фанатов.

Сначала все началось с шума в социальных сетях, где разгневанная аудитория призывала друг друга не ходить на "Камызяков". Затем запустили петицию, собравшую более 10 тысяч голосов за пару дней. Организаторы решили не рисковать и приостановили продажу билетов.

Продюсер Ольга Ли уточнила, что из-за такого резонанса организаторы решили полностью отменить тур команды Мусагалиева.

Концерты комиков планировались в Казахстане в начале октября – "Камызяки" собирались приехать в Астану, Алма-Ату и Шымкент. Тогда зрители ждали их с распростертыми объятиями.

Кстати, "Камызякам" предстоит еще поездка в Узбекистан. В ноябре они выступят в Ташкенте.

Источник: Forbes Kazakhstan ✓ Надежный источник
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