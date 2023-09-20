Прямо в кровати: конфуз Успенской больше не секрет

Народ рассмешил инцидент с артисткой

Любовь Успенская решила посмешить своих поклонников интересным рассказом. Она опубликовала видео на странице в соцсетях, представ в кровати только проснувшейся. При этом на лице знаменитости были странные разводы коричневого цвета.

"Проснулась сегодня утром, испугалась. Думаю, боже мой, неужели **** (сходила по нужде)", – не стала она скрывать секрета о своем конфузе.

Затем артистка показала, что вся ее кровать с белыми простынями покрыта коричневыми разводами. Странную субстанцию размазало по всему месту, где спала Успенская.

Однако причина произошедшего оказалась довольно простой. Артистка пояснила, что попросту уснула с шоколадкой прямо в кровати, которая растаяла во время сна и испачкала постельные принадлежности.

В комментариях публику невероятно насмешило видео. Люди поддержали шутку, указав, что Любовь точно живет в шоколаде.

"Любовь в шоколаде", "Люба, это очень смешно!", "Ну зачем так себя доводить? Положили бы шоколад на тумбочку!", "Следы на кровати напомнят про счастливую ночь", – пишут поклонники.

Ранее Любовь Успенская устроила публичную перепалку с Собчак.