Прямо в кровати: конфуз Успенской больше не секрет

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Любовь Успенская решила посмешить своих поклонников интересным рассказом. Она опубликовала видео на странице в соцсетях, представ в кровати только проснувшейся. При этом на лице знаменитости были странные разводы коричневого цвета.
"Проснулась сегодня утром, испугалась. Думаю, боже мой, неужели **** (сходила по нужде)", – не стала она скрывать секрета о своем конфузе.
Затем артистка показала, что вся ее кровать с белыми простынями покрыта коричневыми разводами. Странную субстанцию размазало по всему месту, где спала Успенская.
Однако причина произошедшего оказалась довольно простой. Артистка пояснила, что попросту уснула с шоколадкой прямо в кровати, которая растаяла во время сна и испачкала постельные принадлежности.
В комментариях публику невероятно насмешило видео. Люди поддержали шутку, указав, что Любовь точно живет в шоколаде.
"Любовь в шоколаде", "Люба, это очень смешно!", "Ну зачем так себя доводить? Положили бы шоколад на тумбочку!", "Следы на кровати напомнят про счастливую ночь", – пишут поклонники.
Ранее Любовь Успенская устроила публичную перепалку с Собчак.
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