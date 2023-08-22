"Мерзопаскостный человек": бросивший Россию Панин жестко раскритиковал Дюжева

"Мерзопакостный человек": бросивший Россию Панин жестко раскритиковал Дюжева
Алексей Панин. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Артист слил компромат на коллегу

Актер Алексей Панин несколько лет назад переехал вместе с дочерью на ПМЖ из России в Испанию. Там он ведет разгульный образ жизни и регулярно критикует нашу страну и своих бывших соотечественников. 

Звезда кино на днях негативно высказался в адрес бывшего коллеги Дмитрия Дюжева. Вместе с ним он снимался в киноленте "Жмурки", где по сценарию были горой друг за друга. При этом в реальной жизни актеры едва ли не грызли друг другу глотки. 

Панин не раз говорил в интервью, что Дюжев терпеть его не может, обзывал его даже наркоманом и неадекватным человеком. При этом звезда сериала "Бригада" не комментирует скандалы, в отличие от своего опального коллеги. 

"Я никогда с Дюжевым не дружил. Это самый мерзопакостный человек, который был в моей жизни со второго курса института", – заявил Алексей Панин. 

Также 45-летний актер добавил, что однажды отбил у Дмитрия Дюжева Анастасию Меськову на вечеринке, у которой был с актером роман. Кроме того, Панин выдал компромат на Дюжева и заявил, что якобы видел его "в трусах и обкуренным".

Ранее "Утро.ру" писало о том, что с оскандалившимся Алексеем Паниным будет разбираться прокуратура.

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Наталья Рогожкина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com Наталья Рогожкина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Наталья Рогожкина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com Наталья Рогожкина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com Наталья Рогожкина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Источник: Осторожно, Собчак ✓ Надежный источник
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