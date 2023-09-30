"Как клоун": опозорившуюся жену Певцова высмеяли в Сети

"Как клоун": опозорившуюся жену Певцова высмеяли в Сети
Дмитрий Певцов. Фото: Pavel Kashaev/www.globallookpress.com
И сравнили с "городской сумасшедшей" за сомнительный образ

Артист Дмитрий Певцов вот уже практически тридцать лет женат на Ольге Дроздовой. У пары есть сын Елисей и приемная дочка Алена Дроздова – которая встретила своих маму и папу всего несколько лет назад.

Десять лет назад Алена поступила на курс Дмитрия и его супруги, а затем сама начала преподавать, став педагогом. Шесть лет назад Певцов забрал ее из комнаты с не самыми лучшими условиями и увез к своей семье.

И вот буквально недавно Алена встретила свое женское счастье – Певцов выложил фото со свадьбы дочери. Возлюбленный – Алексей Тутубалин.

Свадьба прошла скромно – в ЗАГСе появились только родственники с обеих сторон. Алена решила сделать выбор в пользу голубого платья с цветочным принтом.

Фото: соцсети

Подписчиков же сильно удивил образ супруги Дмитрия – Ольга явилась на свадьбу в черном костюме с топом ядовитого желтого цвета и темных кедах. Лук, который не приглянулся поклонникам, актриса дополнила темными очками и прической с начесом.

"Как клоун на арене", "Когда уже Дроздовой надоест этот образ городской сумасшедшей?? Ну красивая ведь женщина.. была когда-то", "Дроздова похожа на домовенка Кузю", – пишут в комментариях.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
По теме

Путин призвал мир уничтожить систему "золотого миллиарда"

И отказаться от выплат оброка и контрибуций

Участник "Голоса" затеял ссору с Гагариной на глазах у всей команды

Молодой артист отказался идти на поводу у наставницы, как утверждает сам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей