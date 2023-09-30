"Как клоун": опозорившуюся жену Певцова высмеяли в Сети

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Артист Дмитрий Певцов вот уже практически тридцать лет женат на Ольге Дроздовой. У пары есть сын Елисей и приемная дочка Алена Дроздова – которая встретила своих маму и папу всего несколько лет назад.
Десять лет назад Алена поступила на курс Дмитрия и его супруги, а затем сама начала преподавать, став педагогом. Шесть лет назад Певцов забрал ее из комнаты с не самыми лучшими условиями и увез к своей семье.
И вот буквально недавно Алена встретила свое женское счастье – Певцов выложил фото со свадьбы дочери. Возлюбленный – Алексей Тутубалин.
Свадьба прошла скромно – в ЗАГСе появились только родственники с обеих сторон. Алена решила сделать выбор в пользу голубого платья с цветочным принтом.
Подписчиков же сильно удивил образ супруги Дмитрия – Ольга явилась на свадьбу в черном костюме с топом ядовитого желтого цвета и темных кедах. Лук, который не приглянулся поклонникам, актриса дополнила темными очками и прической с начесом.
"Как клоун на арене", "Когда уже Дроздовой надоест этот образ городской сумасшедшей?? Ну красивая ведь женщина.. была когда-то", "Дроздова похожа на домовенка Кузю", – пишут в комментариях.
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