"Царствие Небесное": Дмитрий Певцов убит горем

"Царствие Небесное": Дмитрий Певцов убит горем
Дмитрий Певцов. Фото: Petrov Sergey/news.ru/ globallookpress.com
Артист потерял дорогого человека

Российский актер театра и кино Дмитрий Певцов сообщил поклонникам мрачную новость, из-за которой он по-настоящему убит горем. Речь идет о смертях людей, которые были ему очень дороги как друзья и коллеги. 

Недавно буквально одна за другой из жизни ушли талантливые легендарные российские актрисы – Ирина Мирошниченко, Юлия Борисова, Вера Васильева. Их смерть прогремела громом средь ясного неба. Но на этом смерти звезд не кончились. Помимо этого Дмитрий Певцов опечален еще одной смертью, актрисы театра и кино Нине Дробышевой, которая умерла 27 июля. 

"Родным и близким Нины Ивановны моя семья выражает искренние соболезнования. Царствие Небесное рабе Божией Нине", – написал Дмитрий Певцов.

Актер отметил, что в череде трагедий смерть этой звезды прошла как-то незаметно для поклонников. Тем не менее, актриса сделала очень многое для российской культуры – сыграла более 30 ролей в театре им. Моссовета, более 20 – в кино. Дмитрий Певцов отметил, что актриса оставила после себя прекрасную дочь. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что в смертях Васильевой и Мирошниченко нашли страшное предзнаменование. Астрологи уверены, что август станет месяцем, богатым на потрясения. Этому будут способствовать период суперлуний, а также коварное влияние Лилит во Льве. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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