Что пугает Филиппа Киркорова в новой пассии

Король поп-сцены признался, что влюблен и даже живет со своей возлюбленной вместе

Помолодевший Филипп Киркоров сияет от счастья. Его имидж в корне изменился. 55-летний артист признался, что в его сердце воцарилась любовь. Единственное, что пугает звезду в его новой пассии – это стремительное развитие отношений.

Киркоров охотно рассказывает о любимой женщине, отношениям с которой этой осенью исполнился целый год, но не называет ее имени. Музыкант уверен, что это его настоящая любовь, которой он уже и не ждал после десяти лет брака с Примадонной и краткосрочных романов после развода.

Ему приписывали отношения с Анастасией Стоцкой, Натальей Гордиенко, Машей Распутиной, Ладой Дэнс, Катей Гусевой. Уверяли даже, что он живет с настоящей матерью своих двойняшек Мартина и Аллы-Виктории. Но никто не удержался с певцом надолго.

Много лет его интересовала только эстрада и творчество. Романам Киркоров предпочитал гастроли, концерты, клипы. Не способствовали появлению чувств и многочисленные скандалы и конфликты с коллегами по сцене. И только недавно король поп-сцены осознал, что музыкальный Олимп – не самое главное в жизни.

Впервые за много лет Филипп влюбился до такой степени, что даже задумался о новом браке. Окружение певца предполагает, что любовью Киркорова вполне может быть Аника Керимова, дизайнер. С ней поп-король пришел на день рождения Григория Лепса и вообще часто появляется на публике. Аника даже провела неделю в Италии с артистом и прекрасно ладит с его детьми.

Кроме того, именно Анику, возможно, когда-то предсказала Филиппу Киркорову болгарская прорицательница Ванга.

