"Сериала не будет": Лопырева отреагировала на слухи о романе с мужем Алсу

Актриса пришла в ярость, узнав, что ей приписывают журналисты

Телеведущая и модель публично высказалась о последних слухах в свой адрес. С недавних пор инстадиве приписывают любовные отношения с предпринимителем Яном Абрамовым.



"Давно не читаю о себе разный бред и тем более не комментирую, но последние желтые "новости" не оставляют шанса промолчать,– написала Лопырева в своем telegram-канале, добавив, что не желает разбираться в слухах и авторах, которые их породили.

В свою очередь, певица Алсу в своих социальных сетях недавно жаловалась на разлад в личной жизни и даже опубликовала фото в объятиях незнакомца. А также муж Алсу не присутствовал ее дне рождении. Сама артистка недавно появилась на публике без обручального кольца. Однако,никаких комменатриев со стороны певицы не было.

К слову, Виктория Лопырева намекнула на угрозы в адрес создателей сплетен про нее.

"Вы что там курите, девушки? Или это грибы? Осторожнее, здоровье еще может пригодиться",– подчеркнула Лопырева.

Отметим, что слухи о новых отношениях у Лопыревой появляются часто. Сама Виктория Лопырева замужем за Игорем Булатовым, от которого у нее общий сын. Фотомодель старается никак не комментировать все неприятные новости и сплетни в свой адрес.

Ранее "Утро" писало об отъезде Алсу вместе детьми из России и без обручального кольца на пальце.