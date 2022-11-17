Лопырева в мини-платье засветила свою огромную грудь на вечеринке: видео

Лопырева в мини-платье засветила свою огромную грудь на вечеринке: видео
Виктория Лопырева. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
И ни капли не постеснялась

Известная российская телевизионная ведущая Виктория Лопырева выложила настоящий шок-контент в социальных сетях. На записи Вика смотрит с подругой на камеру в ночном клубе, расслабившись настолько, что у нее сползает одежда.

На ролике видно, что в один момент у Лопыревой выпала грудь из платья. Однако она, ничуть не смутившись, сразу же исправила ситуацию, прикрыв открытые участки тела.

Сейчас Вика отдыхает в Дубае. Днем загорает на солнце, а вечером ходит по ресторанам и клубам. Вот и сейчас Лопырева решила заскочить на огонек – знакомая как раз отмечала день рождения.

 


Источник: Спорт КП ✓ Надежный источник
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