И ни капли не постеснялась

Известная российская телевизионная ведущая Виктория Лопырева выложила настоящий шок-контент в социальных сетях. На записи Вика смотрит с подругой на камеру в ночном клубе, расслабившись настолько, что у нее сползает одежда.

На ролике видно, что в один момент у Лопыревой выпала грудь из платья. Однако она, ничуть не смутившись, сразу же исправила ситуацию, прикрыв открытые участки тела.

Сейчас Вика отдыхает в Дубае. Днем загорает на солнце, а вечером ходит по ресторанам и клубам. Вот и сейчас Лопырева решила заскочить на огонек – знакомая как раз отмечала день рождения.