Роскошная Лопырева повиляла бедрами в платье с глубоким разрезом: фото
Звезда отказалась от нижнего белья
39-летняя модель Виктория Лопырева вновь похвасталась своей шикарной фигурой. "Мисс Россия" отправилась отдыхать на Мальдивы, где ни в чем себе не отказывает – и не забывает радовать поклонников.
На этот раз красотка обтянула свое потрясающее тело трикотажный костюмом – белый топик и юбка с глубоким разрезом. А от нижнего белья дива решила отказаться.
Публика была в восторге от идеальной фигуры модели – и от ее длинных ног.