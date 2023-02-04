Роскошная Лопырева повиляла бедрами в платье с глубоким разрезом: фото

Роскошная Лопырева повиляла бедрами в платье с глубоким разрезом: фото
Виктория Лопырева. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Звезда отказалась от нижнего белья

39-летняя модель Виктория Лопырева вновь похвасталась своей шикарной фигурой. "Мисс Россия" отправилась отдыхать на Мальдивы, где ни в чем себе не отказывает – и не забывает радовать поклонников.

На этот раз красотка обтянула свое потрясающее тело трикотажный костюмом – белый топик и юбка с глубоким разрезом. А от нижнего белья дива решила отказаться.

Публика была в восторге от идеальной фигуры модели – и от ее длинных ног.

Фото: соцсети

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