Взяла детей и уехала из России: Алсу прячет руку с обручальным кольцом

Слухи о разводе артистки с бизнесменом ходят давно

Последний месяц в прессе постоянно обсуждают личную жизнь Алсу. Поговаривают, что бизнесмен Ян Абрамов не был верен супруге, и в итоге это привело к краху семьи. Представители артистки новости не подтверждают, несмотря на то, что в последнее время публичные выходы звезды в свет указывают на обратное.

Первые подозрения о разводе певицы начали возникать еще в июле. Однако Алсу хранит по этому поводу свое молчание. Тем не менее, носить обручальное кольцо после 20 лет брака артистка перестала. На это многие обратили внимание некоторое время назад.

На фоне слухов певица решила взять своих детей и уехать из России. Сейчас знаменитость находится в Лондоне, публикуя кадры в своих соцсетях. Одежду Алсу выбирает старательно, чтобы соответствовать моде и скрывать от вида любопытных руку, где должно располагаться обручальное кольцо.

В последнее время знаменитость делает это регулярно, позируя таким образом, чтобы никто не мог разглядеть, что в ее личной жизни что-то не так.

Тем не менее, изредка она публикует фотографии, на которых отчетливо видно: обручального кольца Алсу больше не носит.