"Не могут длиться вечно": Алсу вышла на связь из другой страны после постыдных слухов

Певица заговорила о переменах в жизни

Ходят слухи, что сейчас семья знаменитой артистки Алсу переживает не самые простые времена. На просторах Интернета уже несколько недель судачат о том, что брак звезды вот-вот может рухнуть. Певица многочисленные сплетни не подтверждает, но и не спешит опровергать.

В последнее время публика активно шепчется о возможных изменах в семье Алсу. Поговаривают, якобы муж Ян Абрамов, с которым исполнительница вместе уже почти 20 лет, не хранит ей верность. В Сети считают, что предполагаемой любовницей супруга певицы является бывшая избранница рэпера Тимати Анастасия Решетова.

Вероятно, постыдные слухи тут же прекратились бы, если бы Алсу вступилась за мужа и развеяла домыслы злых языков. Но вместо этого звезда лишь подогревает подозрения общественности. Не так давно певица появилась на публике без обручального кольца, а также опубликовала фото с загадочным мужчиной, которого приняли за ее нового возлюбленного. Теперь же Алсу и вовсе вышла на связь из другой страны с неожиданным заявлением.

В начале лета артистка уехала из России, чтобы отправиться в путешествие. Недавно знаменитость поделилась с подписчиками впечатлениями от своей первой поездки в Амстердам. А сейчас Алсу отдыхает на экзотическом курорте. Судя по всему, отпуск у моря и пальм натолкнул звезду на размышления и жизни. Она поделилась с подписчиками своими мыслями, заговорив о переменах.

"Изменения могут быть стрессовыми, но они открывают новые двери и ставят нас на новые пути, которыми мы, возможно, никогда бы не последовали. Помните, что события не могут длиться вечно", – написала Алсу.

Остается только догадываться, что именно хотела этим сказать артистка. Еще сосем недавно она встревожила фанатов, появившись на публике в необычном виде. Некоторые посчитали, что лицо певицы выглядело опухшим, будто она плакала.