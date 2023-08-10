Представитель Алсу раскрыл правду о разводе певицы

Что происходит в семье звезды?

Последние месяцы о личной жизни певицы ходили тревожные слухи. Поговаривали, что брак артистки трещит по швам, а ее муж якобы ей изменяет. При этом никаких реальных подтверждений этой информации со стороны супругов не поступало. Тем не менее поклонники продолжают находить новые поводы для обсуждения возможного развода Алсу.

Так, вчера в СМИ активно обсуждался последний выход в свет певицы. Она появилась на выступлении Леонида Агутина. Выглядела звезда безупречно, однако кто-то заметил, что она забыла надеть важный атрибут – обручальное кольцо. Теперь публика стала еще более уверена в том, что в семье артистки не все хорошо.

Журналисты связались с концертным директором Алсу, чтобы понять, насколько правдива гуляющая по СМИ информация. Сергей Фадеев в свою очередь отметил, что занимается творчеством, а не разбором проблем своей подопечной. Тем не менее точку в разговорах о разводе певицы он все же поставил.

"Поверьте, там все в порядке", – заверил директор звезды.

На днях "Утро.ру" рассказывало о другом поводе, который вызвал подозрения у фанатов. Дело в том, что Алсу опубликовала в своем микроблоге неоднозначный текст.