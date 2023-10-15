Голубой голубь мира: Киркоров устроил провокацию с флагом за границей

Артист сделал неоднозначный намек

Филипп Киркоров отправился в Китай. Знаменитость решил подробно рассказывать о поездке своим поклонникам в соцсетях, показывая кадры с прогулки по центру Гуанджоу. Однако в процессе знаменитый и похорошевший в последнее время артист неожиданно сделал несколько неоднозначных поступков.

Сперва Киркоров решил устроить провокацию с флагом за границей. Он стал махать разноцветной лентой прямо в камеру, радуясь и улыбаясь от своего баловства. Единственный нюанс – предмет очень напоминал символику нетрадиционного сообщества. Отличала его только последовательность цветов, хотя набор был аналогичный. За подобное в России предусмотрена ответственность, поскольку может быть расценено как пропаганда ЛГБТ.

На этом провокационная прогулка звезды не закончилась. К нему подошел уличный продавец, который предложил Киркорову купить небольшой сувенир – голубую птичку из бумаги.

"Голубь мира", – с намеком заявил артист.

Ранее Светлана Лобода, которая имела теплые отношения с Филиппом Киркоровым, заявляла, что в действительности певец не поддерживает Россию. По ее словам, ему попросту пригрозили новым законом о пропаганде ЛГБТ, из-за которого он может лишиться детей.

Сам артист, в свою очередь, публично говорил, что выступает на стороне России, а все заявления коллеги отвергал.

Также известно, что сейчас Киркоров не одинок – уже год он испытывает трепетные чувства к человеку, который делает его счастливым. Кто именно является его пассией поп-король не признается, хотя и говорит, что слишком стремительное развитие отношений его пугает.