Бородина объявила о желании уехать из России

Звезда сделала откровенное признание

Ксения Бородина заняла место уехавшей из страны Яны Трояновой в шоу "Последний герой". Сейчас она находится в Тайланде на съемках, куда недавно привезла своих дочерей, и рассказывает людям подробности своей жизни за рубежом.

Работа за границей длится для нее уже полтора месяца. Публика с нетерпением ждет увидеть, как проявит себя новая ведущая в популярной программе. Однако многие полагают, что Бородина будет отлично смотреться в шоу: у нее богатый профессиональный опыт и накал в кадре поддерживать она умеет.

При этом сама знаменитость призналась, что для нее работа над проектом привела к неожиданным результатам. Раньше Ксения Бородина и представить не могла, что выдержит такой долгий срок вне родины, а сейчас пляжные пейзажи за окном даже радуют.

В своих соцсетях ведущая заявила, что ее до этого посещало желание уехать из России на долгий срок, но все упиралось в детей, которых взять с собой она не может.

"Как-то легально, официально мне всегда хотелось, чтобы я не сидела всю зиму в Москве. Я даже подумывала об этом, но это невозможно, к сожалению, со школой совмещать, чтобы я на зиму улетала куда-нибудь в Дубайчик и потом по весне как птичка возвращалась", – сказала Ксения Бородина.

Ранее знаменитость высказалась о своей предшественнице в шоу "Последний герой" Яне Трояновой.