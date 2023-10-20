Оскорбившую россиян Троянову требуют наказать из-за скандальной фразы

Оскорбившую россиян Троянову требуют наказать из-за скандальной фразы
Яна Троянова. Фото: Anatoly Lomohov/www.globallookpress.com
На бежавшую звезду могут завести дело за резкие слова о жителях страны

Улетевшая из России Яна Троянова может столкнуться дома с уголовной ответственностью вплоть до пяти лет тюремного заключения. Все из-за сравнения страны с "изнасилованной бабой" – так назвала Россию знаменитость в одном из недавних интервью, добавив, что все население страны состоит из "одних алкашей".

Теперь негодующие общественники требуют проведения проверки в отношении Трояновой с признанием актрисы иностранным агентом. Но и на этом не все: те также считают необходимым завести уголовное дело на звезду по статье о возбуждении ненависти. 

Впрочем, такие требования звучали и несколько месяцев назад – только в тот момент звучали и призывы о проверке бежавшей Яны на предмет спонсирования украинской армии. Троянова тогда заявляла, что называет "своей базой" Францию, где рассчитывает на поддержку русскоговорящего населения.

Напомним, Троянова рассталась со своей квартирой в центре столицы за 40 млн рублей.

Ранее о беглой Трояновой высказывалась Ксения Бородина – телеведущая уточнила, что каждый делает свой выбор. Однако профессионализм актрисы не ставит под сомнение.

Источник: SHOT ✓ Надежный источник
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