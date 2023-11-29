Седокова хочет жить для себя: что происходит в отношениях супругов

Седокова хочет жить для себя: что происходит в отношениях супругов
Анна Седокова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press globallookpress.com
Певица не раз расставалась с мужем и публично скандалила с ним

С баскетболистом Янисом Тиммой певица Анна Седокова в браке уже три года. Отношения развивались по-разному, хватало и сложностей. Сейчас у артистки период, когда ей дороже собственные желания и предпочтения.

Сорокалетняя исполнительница переживала неудачные отношения и раньше, каждый раз искренне страдая. Анна хочет сохранить семью, но пока что она приняла решения в пользу себя, а не семьи.

"Считаю, что нужно было научиться этому раньше", – рассказывала певица журналистам МУЗ-ТВ.

Некоторые люди из окружения пары считают, что союз обречен, потому что Анна прежде всего ищет выгоду и деньги для нее самое главное. Пиар-менеджер Иван Ирбис уверен, что супруги расстанутся, так как Седокова не станет жить с мужчиной, не способным финансировать ее роскошную жизнь и музыкальную деятельность.

А вот у телеведущей Лауры Джугелии иное мнение. Она считает Анну искренним человеком, идущим "за чувствами и любовью". В настоящее время сам баскетболист находится в США. Янис Тимма постоянно говорит о том, как скучает по жене, однако приехать в Россию не торопится.

Недавно Анна Седокова покинула реалити-шоу "Последний герой", в прощальной речи намекнув, что собирается сохранить семью, которая оказалась на грани разрушения.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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