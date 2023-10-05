Роскошная Седокова сверкнула формами в латексе

Роскошная Седокова сверкнула формами в латексе
Анна Седокова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Звезда опубликовала в блоге смелый ролик

Многие знают Анну Седокову еще с тех пор, как она была совсем юной девушкой и выступала в группе "ВИА Гра". С тех пор прошло уже 20 лет, и многое изменилось. Певица не только построила сольную карьеру, но и трижды стала мамой. Но глядя на знаменитость сегодня, складывается впечатление, что за такой долгий срок она совершенно не изменилась.

В свои 40 лет Анна выглядит по-прежнему эффектно и сногсшибательно. Как и во времена выступлений в составе "ВИА Гры", она приковывает к себе взгляды и покоряет мужские сердца. Не секрет, что артистка является обладательницей прекрасной фигуры. Однако, чтобы поддерживать роскошную форму, ей приходится следить за питанием и упражняться в тренажерном зале.

На днях в блоге Седоковой появилось видео, на котором отчетливо виден результат проделанной работы. Брюнетка предстала на кадрах в смелом костюме из латекса. Наряд полностью обтянул фигуру артистки, и в результате она сверкнула своими роскошными формами перед огромной аудиторией.

Исполнительница позировала перед камерой, изгибаясь в разные стороны и принимая довольно откровенные позы. В кадр попала не только открытая зона декольте Анны, но и ее бедра, а также шикарный автомобиль. Впрочем, можно предположить, что последний привлек куда меньше внимания, чем главная героиня ролика.

Фото: соцсети

Ранее "Утро.ру" писали о том, что постройневшая Седокова вышла на публику в эротичном наряде.

Фоторепортаж
"Аппетитно": голые фото Седоковой восхитили поклонников
Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova
Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova
Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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