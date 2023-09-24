Постройневшая Седокова вышла на публику в эротичном наряде - видео

Постройневшая Седокова вышла на публику в эротичном наряде - видео
Анна Седокова. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Красотка произвела фурор

Совсем недавно в социальных сетях гадали, сколько килограммов может набрать отказавшаяся от спиртного Анна Седокова. Как оказалось, суждения всех "экспертов" не выдержали испытаний реальностью. На недавнем светском мероприятии экс-солистка "ВИА Гра" вышла в совершенно потрясающей форме.

Публика отметила  тонкую талию и волнительные изгибы бедер звезды, которая раздразнила фанатов в откровенном наряде, передает "Пятый канал".

А недавно, по слухам, Седокова вернулась из Соединенных Штатов с ребенком в Москву, где заверила подписчиков, что не располагает собственным жильем – и будет начинать все с нуля.

 

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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