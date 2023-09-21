"У нее шикарная квартира": продюсер обвинила притворившуюся бездомной Седокову во лжи

Певица заявила, что в столице у нее нет крыши над головой

Не так давно в Сети появились слухи, что в отношениях Анны Седоковой и баскетболиста Яниса Тиммы не все так гладко – певица укатила на свадьбу Оксаны Самойловой и Джигана, где зажгла на танцполе и решила подразнить одного красавчика, намерения которого, судя по его касаниям, были далеки от дружеских.

После росписи в ЗАГСе пара долгое время жила в Штатах. А не так давно оказалось, что Анна вернулась в Россию. Сделала фото в московском отеле с сыном, заявив, что пока что не имеет здесь ни квартиры, ни машины, ни школы. А потому пришло время всего добиваться и всего достигать. Почему пришлось переехать – не сообщает. Янис остался в Штатах и выкатил пост, в котором признался, что "вообще" не улыбается, а в его жизни наступила новая глава.

Неизвестно, что происходит в семье звездного баскетболиста и его супруги. Продюсер Олеся Сазыкина считает, что Седокова может сильно лукавить, говоря, что не имеет в Москве крыши над головой. С Анной она пересекалась, а потому не сомневается, что та превосходно умеет врать.

После ухода из "ВИА Гры" у Седоковой появились весьма состоятельные инвесторы, вкладывавшие средства в красотку. Сазыкина слышала разговор певицы с представителем одного из медиахолдингов, который рекомендовал ей вкладываться в недвижимость. Та так и поступила.

"Насколько мне известно, у нее до сих пор есть шикарная квартира в Москве, которую она сдает за большие деньги", – указала Олеся.

Сазыкина напомнила, что иначе, кроме как на широкую ногу, Седокова жить не станет. Поэтому решила выдумать на ходу историю, чтобы попиариться.