"Просто бомба": Седокова показала грудь в очень тесном купальнике

Нижнее белье певицы едва не разошлось по швам

Красотка Анна Седокова вновь заставила ахать и охать мужскую часть своей аудитории – певица выложила в соцсети видео, на котором демонстрирует свою невероятную грудь в очень тесном купальнике серебряного цвета.

Экс-участница "ВИА Гры" решила пойти на пляж в купальнике с глубоким вырезом – он оказался таким тесным, что аппетитная и объемная грудь звезды едва не распорола нежную ткань. Фанаты пришли в восторг от секс-дивы – как заметил один из подписчиков, Анна вышла на ролике "просто бомбой"

На том самом ролике Анна идет вместе с сыном на пляж, держа в руках футбольный мяч. Попыталась показать Гектора, но тот, кажется, был не настроен на видеоблоггинг мамы и пошел в сторону моря.

Седокова демонстрирует впечатляющие результаты, снимая рубрику до/после похудения. Похвасталась, что за месяц смогла согнать несколько килограммов за счет тяжелых изнурительных тренировок и правильного питания.

А недавно Анна сделала интимное признание, шокировав публику своими откровениями. Певица дала положительный ответ на вопрос ведущей одной из радиопередач о том, гуляла ли та в платье на улице без нижнего белья. Оказалось, что исполнительница всегда ходит без трусов – и даже иногда дразнит возлюбленного стриптизом.