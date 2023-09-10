Седокова в кружевном комбинезоне довела мужчин до исступления: видео

Седокова в кружевном комбинезоне довела мужчин до исступления: видео
Анна Седокова. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Певица все не успокаивается

Исполнительница Анна Седокова продолжает восхищать публику своими эротичными образами – остается только гадать, как терпит Янис Тимма охания и ахания аудитории – в особенности мужской части, которая падает от восторга, просматривая новые образы экс-участницы "ВИА Гры".

На этот раз Аня выложила любимую и шикарную себя в обтягивающем красном комбинезоне из гипюра. Все было дополнено массивным чокером из бриллиантов.

Губы Седокова накрасила яркой помадой, убрав волосы в высокий хвост. И, конечно, оставила свои шикарные кудри. Кстати, фото в соцсетях лайкнул женатый Джиган.

Ранее певица восхитила публику своим суперсексуальным образом на пляже – грудь певицы едва умещалась в купальник.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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