Похудела на 10 кг: обнаженная Седокова показала свои роскошные прелести

Певица похвасталась фигурой

Бывшая солистка "ВИА Гра" любит откровенничать в своем микроблоге. Поклонники Анны Седаковой положительно реагируют на фотографии такого рода, поэтому она старается чаще радовать свою аудиторию.

На днях певица решила показать свою фигуру после того, как похудела на 10 килограмм. На фотографии артистка показала всем свои прелести. Она стоит напротив зеркала в телесном купальнике. Как рассказала певица, всего лишь за месяц ей удалось сбросить почти десять килограмм. Анна Седакова убеждена, что если у нее получилось похудеть, то и у ее поклонниц обязательно получится.

"Если я смогла сделать это за месяц, я уверенна, что и у тебя получится. Просто видимо каждому нужно найти свое дно. Оттолкнуться от него и всплыть", – замотивировала своих подписчиков артистка.

Раннее "Утро.ру" писало, что Анна Седакова выступила с интимным признанием.