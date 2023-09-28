Седокова в тугом купальнике показала роскошные формы

Красотка заметно постройнела

Личная жизнь популярной российской певицы Анны Седоковой продолжает бить ключом. В информационном пространстве регулярно появляются данные о перипетиях в ее семействе. Недавно в прессе снова начали муссировать тему возможного расставания знаменитости с супругом Янисом Тиммой. На фоне разрыва или по какой-то другой причине звезда резко похудела и стала выглядеть еще лучше.



Бывшая солистка популярного в свое время музыкального коллектива "ВИА Гра" никогда не стеснялась демонстрировать свою фигуру многочисленным поклонникам. Артистка очень гордится своими пышными формами, которые вызывают восторг у большинства представителей мужского пола.



Новое пикантное видео красотки произвело настоящий фурор в интернет-пространстве. Заметно похудевшая знаменитость покрутилась перед камерой в обтягивающем купальнике телесного цвета. Фасон откровенного наряда подчеркнул достоинства Анны. Ее пышные ягодицы, наливная грудь и стройные ноги привели в восторг публику.



В комментариях певицу засыпали комплиментами. Многие мужчины отмечают, что с большим удовольствием заняли бы место скандалиста-баскетболиста и взяли бы красотку в жены. Действительно, аппетитные формы Седоковой мало кого могут оставить равнодушными.